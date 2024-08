Alaska Air Group, Inc. exploite des compagnies aériennes. La société exploite deux compagnies aériennes, Alaska et Horizon. Elle comprend également McGee Air Services, un fournisseur de services d'aviation. Elle opère à travers trois segments : Mainline, Regional et Horizon. Le segment Mainline comprend le transport aérien régulier sur les Boeing 737 (B737) d'Alaska pour les passagers et le fret à travers les États-Unis et dans certaines parties du Mexique, du Costa Rica, du Belize, des Bahamas et du Guatemala. Le segment régional comprend le transport aérien régulier d'Horizon et d'autres transporteurs tiers sur des appareils Embraer E175 (E175) pour les passagers sur un réseau de distances plus courtes aux États-Unis, au Canada et au Mexique dans le cadre d'accords d'achat de capacité (CPA). Le segment Horizon comprend la capacité vendue à Alaska dans le cadre d'un CPA. Avec ses partenaires régionaux, elle dessert plus de 120 destinations en Amérique du Nord. Elle offre à ses clients un accès mondial à plus de 900 destinations dans 170 territoires.