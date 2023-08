Les compagnies aériennes américaines bénéficient d'une forte demande pour les voyages d'agrément, mais les voyageurs d'affaires ne sont pas encore revenus en force, ce qui les oblige à restructurer leurs réseaux pour tenir compte de la diminution du nombre de personnes voyageant pour des raisons professionnelles.

Avant la pandémie de 2020, les voyages d'affaires étaient la vache à lait de l'industrie du voyage. Mais aujourd'hui, alors que les entreprises américaines cherchent encore à persuader leurs employés de retourner au bureau, les réservations stagnent. Les investisseurs dans les agences de voyage craignent que les dépenses des vacanciers ne suffisent pas à combler le déficit.

Selon le groupe Airlines for America, les voyages d'affaires représentaient jusqu'à la moitié des revenus des passagers des compagnies aériennes américaines avant la crise sanitaire mondiale. Cela permettait aux compagnies aériennes de vendre des sièges haut de gamme à forte marge et de remplir les vols en semaine.

Depuis des mois, les réservations d'Alaska Air pour les vols d'affaires sont inférieures de 25 % aux niveaux d'avant la pandémie. Le transporteur basé à Seattle a déclaré qu'il espérait enfin franchir "le plafond des 75 % retrouvés" l'année prochaine, lorsque les entreprises finaliseront leurs nouveaux budgets de voyage, mais qu'il se gardait bien de tenir compte de cette hypothèse dans la planification de son réseau.

"Nous attendons toujours que le marché se normalise complètement", a déclaré Shane Tackett, directeur financier d'Alaska Air, à Reuters. La compagnie a investi dans des destinations de loisirs comme le Mexique et le Costa Rica, tandis que son réseau en Californie reste inférieur de 25% aux niveaux de 2019.

JetBlue Airways a déclaré mardi qu'elle allait redéployer sa capacité au départ de New York vers des destinations de loisirs à forte marge, la demande de voyages d'affaires étant inférieure de 20 % aux niveaux d'avant la pandémie.

Southwest Airlines modifie la fréquence de ses vols, passant d'itinéraires d'affaires court-courriers à des itinéraires moyen et long-courriers. Elle déplacera également des vols tôt le matin ou tard le soir et réduira les vols les mardis et mercredis jusqu'à 10 % par rapport aux lundis, jeudis et vendredis.

"Je m'attends à ce que les affaires continuent à revenir, mais il faudra attendre un certain temps avant que les loisirs soient rétablis", a déclaré Bob Jordan, PDG de Southwest, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière.

Les hôtels sont également confrontés à la faiblesse de la demande des entreprises. Mardi, Marriott a déclaré que les réservations aux États-Unis auprès des entreprises de technologie et de comptabilité étaient toujours en baisse significative par rapport aux niveaux de 2019, et que les réservations de chambres par les grandes entreprises se rétablissaient plus lentement.

Selon un rapport de MasterCard sur les tendances des voyages d'affaires, la reprise des voyages d'affaires a été tirée par les pays d'Asie-Pacifique et d'Europe, où davantage de personnes sont retournées au bureau, par rapport à des pays comme les États-Unis où les entreprises sont plus favorables aux arrangements de travail à distance.

CHANGEMENT DANS LES HABITUDES DE VOYAGE

Les dirigeants des compagnies aériennes affirment que les formules de travail hybrides permettent aux gens de combiner voyages d'affaires et voyages d'agrément, ce qui aide les transporteurs à occuper des sièges à forte marge qui étaient auparavant réservés par des voyageurs d'affaires.

Delta Air Lines a déclaré que la croissance des recettes provenant des cabines haut de gamme dépasse celle des sièges à bas prix depuis la pandémie. American Airlines tire davantage de revenus des clients qui combinent affaires et loisirs, ce qui l'a incitée à revoir les termes de son contrat avec les grandes entreprises clientes.

Mais certains investisseurs doutent que les consommateurs puissent continuer à voyager au même rythme effréné. Les données récentes sur le contrôle des passagers et les tarifs montrent que la demande de voyages aux États-Unis a atteint son maximum, ce qui nuit au pouvoir de fixation des prix des transporteurs. L'indice NYSE Arca Airline a perdu environ 10 % au cours du trimestre actuel, contre un gain d'environ 3 % pour l'indice S&P 500.

Les valorisations des sociétés de voyage restent inférieures aux niveaux historiques, ce qui reflète l'incertitude des investisseurs au-delà de l'été, a déclaré Kevin Kopelman, un analyste couvrant les hôtels et les voyages en ligne chez Cowen.

Certains dirigeants s'attendent à ce que les voyages d'affaires reprennent de la vigueur en septembre. Luis Gallego, PDG d'IAG, propriétaire de British Airways, a déclaré la semaine dernière que le trafic d'affaires montrait "quelques signes de reprise" au troisième trimestre.

Des entreprises telles que Google (Alphabet), JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont incité leurs employés à retourner au bureau.

Mais comme les entreprises réduisent leurs coûts dans un environnement macroéconomique incertain, une reprise complète des voyages d'affaires en 2023 et au-delà est à craindre, a déclaré MasterCard dans son rapport annuel sur les voyages d'affaires. (Reportage de Rajesh Kumar Singh à Chicago, reportages complémentaires de Doyinsola Oladipo à New York, Sarah Young et Joanna Plucinska à Londres, édition de David Gaffen et Matthew Lewis)