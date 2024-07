Lors de son assemblée générale annuelle, Alaska Energy Metals Corporation a nommé Mario Vetro, Tyron Breytenbach et Ian Stalker en tant qu'administrateurs. M. Vetro est investisseur/financier et partenaire de Commodity Partners à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il possède une grande expérience en matière de structuration et de conseil aux entreprises du secteur des ressources naturelles.

Il a réussi à lever des centaines de millions de dollars pour des projets de développement de ressources et a participé à des transactions allant de 100 millions à 1,5 milliard de dollars. M. Breytenbach siège actuellement au conseil consultatif de la société et a fourni d'excellents conseils. Il est un géologue technique expérimenté dans les gisements magmatiques de nickel et possède une grande expérience des marchés financiers internationaux, ayant travaillé avec Cormark et Stifel Canada.

M. Stalker est président exécutif de Bradda Head Lithium et a occupé de nombreux postes de direction et de conseil d'administration dans des entreprises axées sur les ressources. Il a participé à la mobilisation de plus de 750 millions d'USD sur les marchés des capitaux pour une série de projets miniers couronnés de succès.