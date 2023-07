Millrock Resources Inc. est une société canadienne génératrice de projets. La société est engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés minières pour l'or, le cuivre et d'autres métaux. Les principales cibles de l'exploration minérale comprennent des gisements d'or et de cuivre-or porphyriques liés à des intrusions et des gisements d'or-argent de type filonien. Elle possède et exploite divers projets d'exploration minière en Alaska, notamment Apex El Nido, le projet 64North Gold, Chisna, la propriété Liberty Bell, Treasure Creek, Ester Dome et Grant Mine. Ses propriétés mexicaines comprennent El Batamote, San Javier et El Picacho. La société possède plusieurs autres propriétés en phase de démarrage dans son portefeuille. Elle détient également des redevances en Colombie-Britannique, au Canada, et dans l'État de Sonora, au Mexique. Les filiales de la société comprennent Millrock Exploration Corp, Millrock Alaska LLC, Millrock Mexico Holdings Corp et Recursos Millrock.

Secteur Sociétés minières intégrées