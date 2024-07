Alaska Energy Metals Corporation se concentre sur la délimitation et le développement du gisement polymétallique à grande échelle d'Eureka, qui contient du nickel, du cuivre, du cobalt, du chrome, du fer, du platine, du palladium et de l'or. Le projet phare de la société, Nikolai, est situé à environ 80 kilomètres (km) au sud de la ville de Delta Junction, sur le flanc sud de la chaîne de l'Alaska. Le projet Nikolai recèle une minéralisation en Ni-Cu-Co-Cr-PGE. Deux blocs de claims distincts et adjacents englobent le projet Nikolai. Le bloc de claims Eureka est constitué d'environ 106 claims miniers de l'État d'Alaska (6 863 hectares (ha)). Le bloc de claims Canwell comprend environ 59 claims miniers de l'État de l'Alaska (3 820 ha). Au total, le projet Nikolai couvre environ 10 683 ha. La société détient également un projet secondaire, Angliers-Belleterre, dans l'ouest du Québec. Le projet Angliers est situé dans les cantons d'Angliers et de Belleterre, dans la région du Témiscamingue, dans l'ouest du Québec. Le projet Angliers couvre une superficie d'environ 26 417,4 ha.