Alaunos Therapeutics, Inc. est une société de thérapie cellulaire axée sur l'oncologie au stade clinique. Elle développe des thérapies adoptives à base de cellules TCR (TCR-T), conçues pour traiter plusieurs types de tumeurs solides dans de larges populations de patients atteints de cancer. Elle s'appuie sur sa bibliothèque de TCR de points chauds de mutation cancéreuse et sur sa technologie de génie génétique non virale Sleeping Beauty pour concevoir et fabriquer des thérapies cellulaires spécifiques aux patients qui ciblent des néoantigènes issus de mutations tumorales courantes dans des gènes oncogènes, notamment KRAS, TP53 et EGFR. Sa bibliothèque de TCR comprend dix TCR ciblant six indications de tumeurs solides, telles que le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer colorectal, le cancer de l'endomètre, le cancer du pancréas, le cancer de l'ovaire et le cancer du canal cholédoque. Grâce à son moteur de découverte de récepteurs de cellules T néoantigènes humaines, elle analyse simultanément des milliers de cellules T uniques en utilisant la bio-informatique et le séquençage de nouvelle génération. Son pipeline de thérapie cellulaire pour l'oncologie comprend la thérapie cellulaire TCR-T Library et la thérapie cellulaire TCR-T mbIL-15.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale