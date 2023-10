Alba Mineral Resources plc est engagée dans l'exploration et le développement de ressources naturelles. Le portefeuille d'exploration minière de la société comprend des projets d'or, de graphite, d'ilménite, de métaux de base et de minerai de fer dans un groupe de pays d'Europe du Nord (le Royaume-Uni et le Groenland). La société exploite plusieurs projets au Royaume-Uni, notamment la mine d'or de Clogau-St David (le projet Clogau), la mine d'or de Gwynfynydd et le projet d'exploration aurifère de Dolgellau. Le projet Clogau comprend la mine d'or de Clogau-St David, qui produit 80 000 onces d'or. La société détient une participation de 100 % dans une licence d'exploration sur la ceinture aurifère de Dolgellau, dans le nord du Pays de Galles, couvrant une superficie totale de 107 kilomètres carrés (km2) et plus de 300 occurrences d'or connues. La mine d'or de Gwynfynydd est située près de la ville de Ganllwyd, dans le comté de Gwynedd, au nord du Pays de Galles. Alba possède également des intérêts dans les deux licences qui constituent le projet pétrolier de Horse Hill.

Secteur Sociétés minières intégrées