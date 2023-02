Le président d'Alba Schweitzer quitte son poste de président du conseil d'administration

BERLIN (dpa-AFX) - Le président du directoire de l'entreprise de recyclage berlinoise Alba, Eric Schweitzer, quittera la direction de l'entreprise le 1er avril. La raison en est sa maladie de Parkinson. C'est ce qu'a confirmé l'entreprise mardi soir en réponse à une demande d'information en ce sens du Berliner Morgenpost. Schweitzer a déclaré au journal : "Je sais moi-même depuis trois ans que j'ai la maladie de Parkinson. Je n'aurai donc pas à long terme la capacité de performance dont l'entreprise a besoin".

Son successeur à la tête d'Alba sera le manager Robert Arbter, qui a déjà travaillé chez Alba d'août 2019 à décembre 2020 et plus récemment dans l'entreprise berlinoise Gegenbauer, a-t-on appris. Schweitzer, 57 ans, a également été président de la Chambre de commerce et d'industrie allemande de 2013 à 2021.

Schweitzer a déclaré au "Berliner Morgenpost" qu'il lui avait "fallu quelques mois" pour comprendre sa maladie et aussi pour l'assimiler, puis qu'il l'avait acceptée. "Mais cela signifie pour moi que je dois veiller à être moins stressé et à mieux gérer mes forces". Il va bien. Mais la maladie de Parkinson est une maladie nerveuse incurable, "ce qui signifie que mon état de santé va se dégrader avec le temps"./brd/DP/ngu