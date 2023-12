Albany International Corp. est une entreprise mondiale de textiles avancés et de traitement des matériaux. Ses segments comprennent Machine Clothing (MC) et Albany Engineered Composites (AEC). Le segment Machine Clothing fournit des courroies consommables perméables et imperméables utilisées dans la fabrication du papier, du carton, des tissus et serviettes, de la pâte à papier, des non-tissés, du fibrociment et de plusieurs autres applications industrielles. Elle conçoit, fabrique et commercialise des vêtements pour machines à papier pour chaque section de la machine à papier et pour chaque qualité de papier. Le segment MC fournit également des courroies de traitement techniques utilisées dans le processus de fabrication dans les industries de la pâte à papier, de l'onduleuse, des non-tissés, du fibrociment, des produits de construction et du textile. Le segment Albany Engineered Composites fournit des structures composites avancées de haute technicité aux clients des industries aérospatiales commerciales et de défense. Le segment AEC comprend Albany Safran Composites, LLC (ASC), dans lequel son client, le Groupe SAFRAN (SAFRAN), détient une participation.

Secteur Machines et équipements industriels