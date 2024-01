Albemarle a licencié plus de 300 employés, soit 4% de son effectif total, dans ses opérations américaines et mondiales, a déclaré The Information lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions du plus grand producteur de lithium au monde étaient en baisse de 1,8 % dans les transactions de pré-marché.

Les activités américaines de la société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, ont fait l'objet de licenciements dans les équipes juridiques, de fusions et d'acquisitions, de marketing, de sciences des matériaux, de recherche et développement et de recyclage, selon le rapport.

La maison de courtage TD Cowen a abaissé la note d'Albemarle de "surperformance" à "performance du marché", car elle a déclaré qu'elle prévoyait des réductions démesurées des dépenses d'investissement, des tensions accrues sur le bilan et des pertes de liquidités dans un environnement de prix faibles.

La société avait déclaré

plus tôt en janvier

qu'elle supprimerait des emplois et reporterait les dépenses liées à un projet de raffinerie aux États-Unis, dans le cadre d'un vaste plan visant à réduire les coûts dans un contexte de chute des prix du lithium.

L'année dernière, l'offre mondiale de ce métal ultraléger a dépassé la demande du marché des batteries, alimentant une surabondance qui a pesé sur les prix.

Albemarle n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. (Reportage de Kabir Dweit ; Rédaction de Pooja Desai)