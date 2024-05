Albemarle, le plus grand producteur mondial de lithium pour les batteries de véhicules électriques, n'a pas atteint ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre en raison de la baisse des prix.

Le ralentissement de la demande de véhicules électriques a fait chuter les prix mondiaux du lithium, ce qui a eu un impact sur les producteurs de lithium tels qu'Albemarle. De nombreux producteurs dans le monde ont réduit leur production et leurs effectifs.

Les prix du lithium ont chuté de plus de 80 % au cours de l'année écoulée jusqu'en mars, selon un panier suivi par Benchmark Mineral Intelligence.

Le bénéfice de base ajusté trimestriel de son segment de stockage d'énergie s'est élevé à 198 millions de dollars, contre 1,57 milliard de dollars l'année précédente.

Le segment du stockage de l'énergie, le plus important en termes de revenus, se concentre sur les produits et les technologies qui permettent le développement et la production de batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 26 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars. 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 27 cents par action, selon les données de LSEG. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid)