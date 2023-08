Le développeur de lithium canadien Patriot Battery Metals a déclaré mardi qu'Albemarle investirait 109 millions de dollars canadiens (82,6 millions de dollars) pour une participation d'environ 5 % dans la société, ce qui a entraîné une hausse de près de 21 % des actions de la société cotée en Australie.

Albemarle, premier producteur mondial de lithium, prend une participation dans Patriot au moment où la société canadienne estime que ses ressources de Corvette constituent le plus grand gisement de lithium en roche dure des Amériques.

Cette prise de participation aidera Albemarle à consolider l'approvisionnement en matière première utilisée pour fabriquer les batteries des véhicules électriques, alors qu'elle se prépare à tirer parti de la croissance du marché automobile américain.

Patriot a également accepté d'étudier avec Albemarle la viabilité d'une usine d'hydroxyde de lithium en aval intégrée à son gisement de Corvette.

Lundi, le producteur de métaux pour batteries a annoncé la première estimation des ressources minérales de la pegmatite à spodumène de Corvette, qui révèle des gisements de 109,2 millions de tonnes d'oxyde de lithium.

"En tant que ressource initiale, le fait d'obtenir 100 millions de tonnes est un très bon résultat. Il s'agit d'une très bonne découverte et il y a encore un potentiel de croissance", a déclaré Reg Spencer, analyste minier chez Canaccord Genuity.

Albemarle souscrira à environ 7,1 millions d'actions Patriot au prix de 15,29 dollars canadiens chacune, soit une prime de près de 7 % par rapport au cours de clôture de l'action le 31 juillet à la Bourse de croissance TSX.

Patriot, qui s'attend à ce que l'investissement soit conclu d'ici le 4 août, utilisera le produit de la vente pour accélérer les activités de développement à Corvette et pour les besoins généraux de l'entreprise.

"Le financement supplémentaire nous permettra de faire progresser plus énergiquement la propriété Corvette par le biais de forages, de l'obtention de permis, de travaux d'étude et autres", a déclaré Blair Way, chef de la direction de Patriot.

Les actions de Patriot cotées en Australie ont bondi de 20,7 % pour atteindre 1,823 dollar australien à 0053 GMT, affichant ainsi leur plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 28 mars.

(1 $ = 1,3189 dollar canadien)