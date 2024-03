Albemarle, le plus grand producteur mondial de lithium pour les batteries des véhicules électriques, a déclaré mercredi qu'il organiserait plusieurs ventes aux enchères pour vendre ses stocks de métal dans le cadre d'une initiative visant à accroître la transparence du marché.

Le lithium a toujours été vendu par Albemarle et d'autres producteurs dans le cadre de contrats à long terme, ce qui rend difficile la détermination d'un prix de référence pour les constructeurs automobiles et d'autres clients.

Le ralentissement de l'adoption des véhicules électriques dans le monde, combiné à la surproduction de lithium en Chine, a fait chuter les prix du lithium et entraîné des suppressions d'emplois chez les producteurs. Un panier de prix du lithium compilé par Benchmark Mineral Intelligence a chuté de 80 % au cours de l'année écoulée.

Bien que le groupe CME ait commencé ces dernières années à négocier du lithium, les volumes de ces contrats sont éclipsés par ceux du cuivre et d'autres minerais essentiels.

En collaboration avec Metalshub, partenaire de la Bourse des métaux de Londres, Albemarle a déclaré qu'elle prévoyait d'organiser plusieurs ventes aux enchères pour l'approvisionnement en lithium afin de permettre aux clients potentiels "d'indiquer ce qu'ils considèrent comme un prix approprié".

La première vente aux enchères est prévue pour le 26 mars.

"Nous mettons l'accent sur la promotion de la transparence des prix", a déclaré un porte-parole d'Albemarle.

"Nous considérons qu'il s'agit d'une approche responsable de la découverte des prix qui peut conduire à une évaluation équitable des produits - tant pour les acheteurs que pour les vendeurs - et favoriser l'émergence d'un marché plus robuste et durable.

Dans le cadre de la première vente aux enchères, Albemarle prévoit d'offrir 10 000 tonnes métriques de concentré de spodumène de qualité chimique, qui provient des mines de roche dure de l'entreprise en Australie.

La vente aux enchères du 26 mars se déroulera en anglais et en mandarin et utilisera le yuan chinois comme monnaie. Les offres seront confidentielles.

La société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a décidé de réduire ses coûts en janvier, dans le contexte de la chute des prix du lithium.