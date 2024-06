Rothschild & Co a officiellement commencé à évaluer les candidats à un partenariat avec la société minière publique chilienne Codelco sur un nouveau projet majeur de lithium dont la production devrait commencer en 2030, selon des documents consultés par Reuters jeudi.

Un document de quatre pages de Codelco et Rothschild, daté de juin 2024 et accompagné d'un mémo, révèle de nouveaux détails sur les plans de Codelco pour le site, désormais appelé "Projet Paloma".

Codelco souhaite commencer la construction au début de l'année 2027 et lancer la production au début de l'année 2030. La première phase comprendrait la production de 20 000 tonnes d'équivalent carbonate de lithium (LCE) par an via des bassins d'évaporation, pour un coût d'investissement initial de 1,2 milliard de dollars.

La deuxième phase visera à produire 30 000 tonnes d'équivalent lithium par an par extraction directe de lithium (DLE), pour un coût d'investissement initial de 1,1 milliard de dollars.

L'utilisation potentielle de l'extraction directe du lithium, qui n'a pas encore fonctionné à l'échelle commerciale, est en cours d'évaluation pour 2033, selon le document.

Codelco a précédemment déclaré qu'elle avait engagé Rothschild pour diriger la recherche d'un partenaire et qu'elle espérait conclure le processus d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, mais elle n'a pas révélé si l'effort avait officiellement commencé, ni comment la banque s'y prendrait pour susciter l'intérêt pour le projet.

"Rothschild & Co est en train de qualifier les participants au processus et invite certaines parties à examiner les informations contenues dans le présent document", peut-on lire dans le document d'investissement.

Ce document qualifie également le projet d'"occasion unique de s'associer à Codelco pour développer le prochain projet de lithium de classe mondiale au Chili".

Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium, avec la production de SQM et d'Albemarle, métal nécessaire aux batteries des véhicules électriques.

Le gouvernement a chargé Codelco de diriger les efforts visant à renforcer son rôle dans la production de lithium. Une étape importante a été franchie la semaine dernière lorsque le géant du cuivre a annoncé les plans définitifs d'un partenariat avec SQM dans le Salar de Atacama entre 2025 et 2060.

Le projet Maricunga représente un nouveau défi majeur pour Codelco, qui se lance dans la production de lithium pratiquement à partir de zéro.

Bien que le président chilien Gabriel Boric ait annoncé l'année dernière qu'il rendrait obligatoire l'utilisation de la technologie DLE, les plans de Codelco, qui prévoit une décennie de bassins d'évaporation traditionnels à Maricunga, suggèrent que la technologie est encore loin des attentes en matière de production formulées par Boric et les leaders de l'industrie. (Reportage de Daina Beth Solomon, complément d'information de Fabian Cambero et Ernest Scheyder ; rédaction de Veronica Brown et Nick Zieminski)