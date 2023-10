La milliardaire australienne Gina Rinehart a pris une participation de 19,9% dans la société d'extraction de lithium Liontown Resources, a indiqué mercredi sa société Hancock Prospecting, ce qui pourrait entraver l'offre publique d'achat lancée par le géant minier américain Albemarle Corp.

Hancock a régulièrement augmenté sa participation depuis septembre, date à laquelle Albemarle Corp a déposé son offre pour Liontown. Le mineur américain a besoin de 75 % de soutien de la part des investisseurs de Liontown qui voteront sur l'opération pour réussir son offre.

"Hancock se réjouit d'avoir une influence prépondérante sur l'avenir de Liontown en tant que principal actionnaire", précise le communiqué. En vertu des règles australiennes en matière d'offres publiques d'achat, un actionnaire unique doit déclarer son intention si sa participation dépasse 19,9 %.

Hancock a déclaré qu'il n'avait pas payé plus de 3 dollars australiens par action.

Liontown a refusé de commenter, tout comme Albemarle.

Albemarle a proposé 3 dollars australiens par action pour Liontown, ce qui valorise la société à 4,3 milliards de dollars. L'offre a été faite dans le cadre d'un arrangement et son succès dépendra du résultat d'un vote des investisseurs de Liontown lors d'une assemblée des actionnaires.

Une participation de 15 à 20 % peut souvent devenir une participation de blocage en fonction du taux de participation des investisseurs le jour du vote.

Albemarle a déclaré que son offre était "meilleure et définitive", ce qui signifie que l'offre actuelle ne peut pas être revue à la hausse et que le soumissionnaire devrait se retirer pendant un certain temps avant de revenir avec une offre plus avantageuse.