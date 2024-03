Le gouvernement chilien a ouvert mardi plus de deux douzaines de gisements de lithium à l'investissement privé, tout en réservant les prolifiques gisements d'Atacama et de Maricunga au contrôle majoritaire de l'État dans l'extraction du lithium.

Cette annonce, attendue de longue date, montre comment le gouvernement du président Gabriel Boric entend mettre en œuvre la politique annoncée l'année dernière pour renforcer le contrôle de l'État sur l'industrie du lithium dans ce pays d'Amérique du Sud, qui est le deuxième au monde après l'Australie.

L'ouverture à de nouveaux projets pourrait plus que doubler la production chilienne de lithium, un matériau essentiel pour les batteries des véhicules électriques, en l'espace d'une décennie, a déclaré le ministre des finances, Mario Marcel.

"Ce que nous avons annoncé il y a un an commence à devenir une réalité", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Les autorités ont indiqué qu'elles lanceraient en avril un appel d'offres pour 26 salines, qui devrait s'achever en juillet, même si toutes ne susciteront pas nécessairement d'intérêt.

Dans cinq autres salines, des entreprises publiques ont déjà lancé des projets et recherchent des partenaires.

Seules deux entreprises extraient actuellement du lithium au Chili - la société chilienne SQM et la société américaine Albemarle - toutes deux dans la plaine salée d'Atacama.

La saline d'Atacama présente la plus forte concentration de lithium dans la saumure au monde, et la saline de Maricunga est également l'une des plus riches du Chili.

Le gouvernement a chargé le géant du cuivre Codelco de négocier des coentreprises avec chaque entreprise. Jusqu'à présent, l'entreprise minière a conclu un accord préliminaire avec SQM, qui s'étendra jusqu'en 2060.

Codelco a également conclu ce mois-ci l'acquisition, pour un montant de 244 millions de dollars, de la société australienne Lithium Power International, qui possède le projet Salar Blanco, ainsi que les participations de Codelco à Maricunga.

Mardi, des responsables ont déclaré que le gouvernement souhaitait également participer à des projets de lithium en dehors d'Atacama et de Maricunga, sans y détenir une participation majoritaire.

Certains projets menés par des entreprises privées devront être approuvés par les communautés indigènes locales, en fonction de l'impact potentiel dans chaque région.

Le ministre des mines, Aurora Williams, a indiqué que les autorités évaluaient toujours la création d'une société nationale de lithium, qui fait partie du plan présenté l'année dernière, sans donner de date limite pour les prochaines étapes.

La protection de l'environnement sera accordée à 30 % des plaines salées, dans des zones qui restent à déterminer, ont indiqué les autorités.