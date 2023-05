Le Chili souhaite entamer prochainement des négociations avec Albemarle sur le lithium - ministre

Le plan a été lancé en avril pour acquérir le contrôle de nouveaux projets stratégiques et des opérations actuelles de la société dans l'Atacama.

"Ils (Albemarle) ont seulement déclaré verbalement que leur intérêt est d'entamer des négociations dès que possible", a déclaré Hernando aux journalistes après la présentation d'un rapport sur les prix du lithium et les projections de production.

Dans une déclaration envoyée à Reuters, le ministre a précisé que l'entreprise publique d'extraction de cuivre Codelco avait été chargée de mener les négociations et que le gouvernement respecterait le contrat actuel, qui prend fin en 2043. Codelco a récemment entamé des discussions avec SQM au sujet de son contrat qui expire en 2030.

"Bien que j'aimerais que ce soit le plus tôt possible, il est clair que l'État respectera pleinement les contrats actuels et que les négociations en vue d'un partenariat public-privé se dérouleront dans une période proche de la fin du contrat en 2043", a déclaré M. Hernando.

Albemarle s'est refusé à tout commentaire.

Albemarle a déclaré au début du mois qu'elle était disposée à renégocier son contrat de lithium au Chili avant 2043, mais qu'elle prévoyait de le faire vers la fin de son contrat et qu'elle chercherait à accéder à d'autres gisements dans ce pays d'Amérique du Sud.