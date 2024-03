Le Chili souhaite que trois ou quatre nouveaux projets de lithium soient opérationnels d'ici 2026, a déclaré samedi le ministre des finances du pays, Mario Marcel.

Le pays sud-américain, premier producteur mondial de cuivre et deuxième producteur de lithium, a lancé l'année dernière une politique visant à accroître le contrôle de l'État sur le métal stratégique nécessaire aux batteries des véhicules électriques.

M. Marcel s'est exprimé à l'issue d'une réunion avec la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, qui a effectué une tournée dans le pays.

Samedi, Mme Yellen a visité le producteur américain de lithium Albemarle, dans le nord du Chili, et a déclaré que le renforcement des liens entre les États-Unis et le Chili profiterait aux deux pays, améliorerait la sécurité énergétique et contribuerait à la réalisation d'objectifs climatiques clés.

Il n'y a actuellement que deux producteurs de lithium au Chili - Albemarle et SQM - et les investisseurs attendent toujours que le gouvernement de gauche du président Gabriel Boric définisse sa stratégie nationale en matière de lithium, alors qu'il recherche des partenariats public-privé pour développer ses salines de lithium.

En début de semaine, le ministre chilien des mines a déclaré que le gouvernement espérait finaliser les appels d'offres pour l'exploration du lithium au cours du premier trimestre de cette année pour les entreprises privées.

Codelco, l'entreprise publique chilienne d'exploitation du cuivre, a été choisie pour représenter l'État chilien dans le nouveau modèle public-privé pour le lithium, Boric cherchant à développer cette industrie longtemps restée au point mort.