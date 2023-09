Les actions de la société australienne Liontown Resources ont grimpé de 11,5 % après que le conseil d'administration du développeur de lithium a soutenu lundi une nouvelle offre de 6,6 milliards de dollars australiens (4,26 milliards de dollars) de la part d'Albemarle Corp, le plus grand producteur de lithium au monde.

La nouvelle offre de 3 dollars australiens par action représente une prime de 14,5 % par rapport au dernier cours de clôture de Liontown, qui était de 2,62 dollars australiens le 1er septembre, et est supérieure de 20 % à l'offre de 2,50 dollars australiens par action faite par Albemarle à la fin du mois de mars, que la société cible avait rejetée parce qu'elle la jugeait trop basse.

Liontown a déclaré que son conseil d'administration avait l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de la nouvelle proposition de rachat, ajoutant qu'un expert indépendant avait conclu qu'elle était dans l'intérêt des actionnaires.

Cette nouvelle a fait bondir les actions de Liontown de 11,5 %, à 2,92 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 14 juillet.

Albemarle s'est vu accorder une période limitée de due diligence exclusive ainsi que la possibilité de conclure un acte de mise en œuvre d'un plan mutuellement acceptable, a déclaré Liontown dans un communiqué.

Les entreprises australiennes émergentes du secteur du lithium connaissent une forte augmentation des rachats, car leurs valorisations plus faibles et leurs besoins en liquidités attirent certains des plus grands producteurs mondiaux de matériaux pour batteries et d'autres prétendants qui font la course pour s'assurer des approvisionnements.

Le lithium fait l'objet d'une forte demande pour les batteries des véhicules électriques, et les projets menés en Australie, l'un des principaux fournisseurs, sont devenus plus attrayants que ceux menés au Chili, l'autre grand producteur, qui a présenté en avril un plan de nationalisation de son industrie.

Liontown contrôle deux grands gisements de lithium en Australie occidentale, dont son projet phare de Kathleen Valley, qui devrait entrer en production à la mi-2024 et qui compte parmi les gisements de lithium en roche dure les plus importants et les plus riches du monde.

Liontown a conclu des accords d'approvisionnement avec Ford Motor, Tesla et l'unité de batteries de la société sud-coréenne LG Chem.

La dernière offre d'Albemarle pour Liontown était sa quatrième, après avoir proposé 2,20 dollars australiens par action le 20 octobre de l'année dernière et 2,35 dollars australiens par action plus tôt en mars, avant que son offre rejetée de 2,50 dollars australiens par action ne soit rendue publique.

Liontown a déclaré que Greenhill & Co et UBS agiraient en tant que conseillers financiers et Allens en tant que conseiller juridique en ce qui concerne la proposition révisée. JPMorgan et Barrenjoey conseillent Albemarle.

(1 $ = 1,5504 dollar australien) (Reportage de Scott Murdoch à Sydney et Poonam Behura ; Rédaction de Jamie Freed et Christopher Cushing)