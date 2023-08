Le président de gauche du Chili a déclaré jeudi qu'il s'opposerait à la proposition des dirigeants conservateurs du Congrès d'autoriser les concessions privées de lithium, arguant que son approche centrée sur l'État était la meilleure.

Au début de l'année, le président Gabriel Boric a proposé une réforme radicale qui garantirait que les futurs développements du métal convoité pour les batteries restent fermement sous le contrôle du gouvernement.

"Tant que je serai président, le lithium appartiendra à tous les Chiliens", a déclaré M. Boric lors d'un événement organisé dans la capitale, Santiago. "C'est pourquoi nous nous opposons à cette initiative.

Le Chili est l'un des principaux producteurs mondiaux de ce métal considéré comme un élément clé de la transition vers l'abandon des combustibles fossiles.

Selon le plan présenté par M. Boric en avril, les futurs contrats de lithium ne seraient conclus que dans le cadre de partenariats public-privé, sous le contrôle du gouvernement.

Depuis lors, M. Boric a essuyé d'importantes défaites législatives au Congrès, bien que sa réforme du lithium ne nécessite pas, dans une large mesure, l'approbation du législateur.

Les législateurs conservateurs opposés à l'approche de M. Boric ont présenté la proposition législative dans le but d'éliminer une interdiction de longue date concernant l'octroi de concessions pour le développement du lithium.

Actuellement, les géants de l'industrie minière SQM et Albemarle dirigent la production chilienne de ce métal ultraléger utilisé pour fabriquer des batteries lithium-ion destinées à une grande variété de produits électroniques grand public ainsi qu'aux futures flottes de véhicules électriques.

Les projets exploités par les deux entreprises découlent de contrats de location supervisés par l'agence d'État Corfo.

À l'origine, le Chili a réservé l'exploitation du lithium au gouvernement, à une époque où le métal était considéré comme essentiellement nécessaire pour les centrales nucléaires.

L'année dernière, le pays sud-américain était le deuxième producteur mondial de lithium, selon les estimations de l'institut géologique américain (U.S. Geological Survey).

Il fait partie du "triangle du lithium", avec l'Argentine et la Bolivie, qui détiendraient ensemble plus de la moitié des ressources mondiales de lithium. (Reportage de Fabian Cambero ; Rédaction de Sarah Morland et Conor Humphries)