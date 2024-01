Le producteur de lithium Albemarle a déclaré mercredi qu'il réduirait ses effectifs et ses dépenses sur certains projets cette année, afin de réduire ses coûts.

Les actions du plus grand producteur de lithium au monde ont augmenté de 1,4 % avant la mise en marché pour atteindre 127,67 $ après que la société ait déclaré qu'elle réduirait ses dépenses en services contractuels et qu'elle reporterait ses dépenses sur deux projets de lithium.

Les prix au comptant du lithium, utilisé dans les batteries des véhicules électriques, ont chuté de plus de 80 % en 2023, l'offre croissante de tous les grands producteurs ayant dépassé la hausse de la demande des utilisateurs de batteries.

Albemarle prévoit pour 2024 des dépenses d'investissement de l'ordre de 1,6 à 1,8 milliard de dollars, en baisse par rapport aux quelque 2,1 milliards de dollars de 2023.

La société a déclaré qu'elle enregistrerait une charge au premier trimestre 2024 associée aux indemnités de licenciement et aux coûts des prestations connexes, aux activités de sortie et de cession et aux dépréciations d'actifs.