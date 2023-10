Le ministère américain de la justice ne ciblera pas les entreprises qui divulguent les actes répréhensibles qu'elles découvrent dans les entreprises qu'elles achètent, afin d'encourager l'auto-divulgation, a déclaré mercredi le procureur général adjoint.

Le ministère de la justice souhaite encourager la divulgation de tout comportement répréhensible constaté au cours du processus de fusion et d'acquisition grâce à une nouvelle politique de sphère de sécurité et éviter de pénaliser les entreprises responsables qui acquièrent des sociétés ayant des antécédents de comportement répréhensible, a déclaré Lisa Monaco lors d'une conférence sur la conformité de l'industrie à Chicago.

"Les bonnes entreprises, celles qui investissent dans de solides programmes de conformité, ne seront pas pénalisées pour avoir acquis légalement des entreprises lorsqu'elles font preuve de diligence raisonnable et qu'elles découvrent et divulguent elles-mêmes des comportements répréhensibles", a déclaré Mme Monaco dans un discours préparé à l'avance, soulignant que cela peut aider à identifier et à poursuivre en justice ceux qui ne le font pas.

Pour obtenir des crédits, les entreprises doivent divulguer les fautes découvertes dans l'autre entreprise dans les six mois suivant la conclusion de l'accord, et elles disposent d'un an à compter de la conclusion de l'accord pour remédier à la situation, a précisé M. Monaco.

Ce nouveau programme est le dernier d'une série de changements politiques annoncés par le président Joe Biden et destinés à promouvoir le respect des règles par les entreprises tout en responsabilisant davantage les mauvais acteurs.

Au début de l'année, le ministère de la justice a mis en place un nouveau programme de récupération visant à faire payer aux cadres la facture des fautes commises. Mercredi, M. Monaco a évoqué l'accord conclu la semaine dernière avec Albemarle Corp., dans le cadre duquel l'entreprise a reçu un crédit de récupération pour avoir retenu les primes des employés ayant commis des fautes.

L'agence a augmenté les ressources consacrées à la lutte contre la criminalité des entreprises, a déclaré Monaco lorsqu'on lui a demandé s'il y avait un ralentissement dans l'application de la loi.

Les résolutions concernant les grandes entreprises et les pénalités totales qui en découlent sont en baisse depuis 2019, selon les données les plus récentes de la section des fraudes du ministère de la Justice.

"Les grandes affaires continuent d'arriver", a-t-elle déclaré.