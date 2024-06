Les plus grands producteurs de lithium du monde ont déclaré lors d'une grande conférence industrielle cette semaine qu'ils restaient optimistes quant à la demande à long terme pour le métal utilisé dans les batteries de véhicules électriques, malgré la récente chute des prix qui a contraint à des licenciements et à une réduction des expansions.

Autrefois métal de niche utilisé principalement dans les céramiques et les produits pharmaceutiques, la demande de lithium a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Mais l'offre excédentaire de la Chine et le ralentissement des taux d'adoption agressifs des véhicules électriques ont fait chuter les prix du lithium de plus de 80 % au cours de l'année écoulée.

L'ambiance à la conférence Fastmarkets Lithium Supply and Battery Raw Materials à Las Vegas, la plus importante au monde, reflétait l'espoir prudent des participants que l'industrie puisse répondre à la hausse de la demande attendue plus tard dans la décennie, à mesure que les VE et les technologies de stockage des batteries deviennent plus populaires.

La conférence a accueilli environ 1 100 participants, ce qui correspond aux chiffres de l'année dernière et représente presque le triple de ceux de 2019, selon les organisateurs.

"Nous nous concentrons vraiment sur les fondamentaux de l'activité sous-jacente", a déclaré Patrick Howarth, responsable de la division lithium d'Exxon, qui a annoncé lors de la conférence qu'il étendrait ses plans de production de lithium dans l'Arkansas. "Nous ne sommes pas effrayés par les prix bas et nous ne sommes pas attirés par les prix élevés.

Les données de Fastmarkets montrent, par exemple, que la demande de lithium aux États-Unis augmentera de 29 % chaque année jusqu'en 2030, et que des hausses sont également attendues dans le reste du monde.

"Les minéraux critiques sont le pétrole et le gaz de notre avenir énergétique", a déclaré Ashley Zumwalt-Forbes, directrice adjointe du département américain de l'énergie pour les batteries et les matériaux critiques, lors de la conférence.

Mme Zumwalt-Forbes supervise un programme de subvention du gouvernement américain pour la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques et a déclaré qu'elle était impatiente de voir d'autres entreprises de lithium demander un financement.

Les projections de la demande ont contribué à compenser l'humeur sombre qui a imprégné l'industrie au cours des derniers mois après les licenciements chez Lake Resources, Albemarle et d'autres.

"Pour ceux d'entre nous qui s'inquiètent des sentiments du marché en ce moment, gardez un œil sur la trajectoire à long terme", a déclaré Dale Henderson, PDG de l'entreprise australienne Pilbara Minerals, spécialisée dans l'extraction du lithium.

Selon les données de Fastmarkets, l'offre mondiale de lithium s'élevait à plus d'un million de tonnes métriques l'année dernière, un chiffre qui devrait plus que doubler d'ici à 2026, principalement en raison de l'expansion des mines en Afrique, en Chine et en Australie. Pourtant, les producteurs ont prévenu qu'à moins d'une hausse des prix, il est peu probable que cette offre soit disponible.

"Nous allons être mesurés et jugés sur la manière dont nous réagissons aux prix et dont nous approvisionnons le marché", a déclaré Sarah Maryssael, directrice de la stratégie d'Arcadium Lithium, qui a des projets de développement dans le monde entier.

Albemarle, le plus grand producteur de lithium au monde, a commencé la conférence par un avertissement sévère sur les prix "préoccupants" du lithium, mais a ensuite élaboré un plan de vente aux enchères des réserves de ses métaux au plus offrant et a adopté un ton optimiste sur la demande au cours de la décennie.

"Je ne suis pas inquiet pour la demande", a déclaré Eric Norris, directeur de l'activité stockage d'énergie d'Albemarle. "L'idéal serait que la demande se situe aux États-Unis, mais si ce n'est pas le cas, il ne fait aucun doute qu'il y aura de la demande ailleurs. (Reportage d'Ernest Scheyder ; Rédaction de Jamie Freed)