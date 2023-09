Albert Labs International Corp, anciennement ME Resource Corp, est une société canadienne spécialisée dans les psychédéliques. La société est une entreprise de recherche clinique et de développement de médicaments en laboratoire qui répond aux besoins en matière de soins de santé mentale. La société se concentre sur le traitement des patients ayant des besoins urgents et non satisfaits en matière de santé mentale, en commençant par l'anxiété liée au cancer. Elle cherche également à améliorer l'accès des patients aux thérapies psychédéliques. La société dispose d'un modèle d'entreprise à faible actif, tirant parti de l'infrastructure clinique existante et des groupes de patients en collaborant avec des instituts de recherche, des centres médicaux et des réseaux de remboursement. La société utilise une voie accélérée, les études Real-World Evidence (RWE), pour fournir un accès aux patients dans le besoin. Elle fournit également des résultats de laboratoire internes dans la formulation.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale