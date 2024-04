Albertsons Companies, Inc. est un détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques aux États-Unis. L'entreprise exploite des magasins de vente au détail de produits alimentaires et pharmaceutiques qui proposent des produits d'épicerie, des articles d'usage courant, des produits de santé et de beauté, des pharmacies, du carburant et d'autres articles et services dans ses magasins ou par le biais de canaux numériques. La société exploite environ 2 271 magasins dans 34 États et le district de Columbia sous 24 enseignes, dont Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, Market Street, Haggen, Kings Food Markets et Balducci's Food Lovers Market. La société exploite environ 1 722 pharmacies, 1 328 cafés de marque en magasin, 401 centres de carburant associés, 22 centres de distribution dédiés, 19 usines de fabrication et diverses plateformes numériques. Ses propres marques comprennent Signature SELECT, Open Nature, Signature Cafe, Lucerne, Waterfront BISTRO, Primo Taglio, Signature Care, Signature Reserve et Value Corner.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire