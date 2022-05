Albertsons Companies, en collaboration avec J. M. Smucker Co, rappelle volontairement certains articles préparés en magasin contenant du beurre d'arachide en raison d'une possible contamination par la salmonelle.

Albertsons Companies, en collaboration avec son fournisseur The J. M. Smucker Co. a volontairement rappelé 11 articles préparés en magasin en raison d'une possible contamination à la salmonelle. Les articles préparés en magasin étaient disponibles à l'achat dans les bannières suivantes : Albertsons, Safeway, Lucky, Haggen, Carrs-Safeway, Eagle, Tom Thumb, United, Amigos, Bourse, Albertsons Market, Andronico's Community Markets, Vons, Pak 'N Save, Shaw's, Star Market, Randalls, Vons, Jewel-Osco, ACME, King's et Balducci's. Les consommateurs qui ont acheté ces articles sont priés de ne pas les consommer et de les jeter ou de les retourner à leur magasin local pour un remboursement complet. Aucun cas de blessure ou d'effet indésirable dû à la consommation de ces produits n'a été signalé. Toute personne préoccupée par une blessure ou une maladie doit contacter un fournisseur de soins de santé. La salmonelle est un organisme qui peut causer des infections graves et parfois mortelles chez les jeunes enfants, les personnes fragiles ou âgées, et d'autres personnes dont le système immunitaire est affaibli. Les personnes en bonne santé infectées par Salmonella présentent souvent de la fièvre, des diarrhées, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales.