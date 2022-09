Un employé électoral du Michigan est accusé d'avoir trafiqué du matériel de vote

Lors de la primaire du 2 août, un travailleur électoral a été vu en train d'insérer une clé USB dans l'ordinateur utilisé pour administrer l'élection dans une circonscription du canton de Gaines dans le comté de Kent, selon une déclaration du greffier du comté, Lisa Posthumus Lyons.

L'incident met en évidence le risque dit de "menace de l'initié" qui inquiète de plus en plus les responsables électoraux, en particulier dans les États du champ de bataille comme le Michigan, où les faussetés sur la fraude électorale systémique dans l'élection de 2020 se sont le plus répandues.

"Cet incident est extrêmement flagrant et incroyablement alarmant. Non seulement c'est une violation de la loi du Michigan, mais c'est une violation de la confiance du public et du serment que tous les travailleurs électoraux sont tenus de prêter", a déclaré Lyons dans la déclaration.

Chris Becker, le procureur du comté, a déclaré qu'il avait inculpé le travailleur électoral, James Donald Holkeboer, de falsification des dossiers électoraux et d'utilisation d'un ordinateur pour commettre un crime. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à neuf ans de prison.

Holkeboer n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Bien que Mme Lyons n'ait pas nommé Holkeboer, elle a déclaré que l'incident impliquait l'un des "citoyens ordinaires formés et certifiés par les greffiers pour travailler dans les circonscriptions et les bureaux de vote par correspondance du comté" et qu'il n'était pas un employé du comté ou du canton de Gaines.

Le travailleur électoral a été vu par un témoin dans un commissariat du canton de Gaines en train d'insérer une clé USB dans le livre de scrutin électronique, l'ordinateur utilisé pour administrer l'élection. Le registre du scrutin contient des données d'inscription des électeurs, y compris des informations confidentielles dont la divulgation est interdite par les lois du Michigan.

Mme Lyons a déclaré que la violation n'a pas eu d'impact sur le résultat des primaires d'août, car elle s'est produite après que les fichiers aient déjà été sauvegardés dans le système crypté du commissariat. Elle a ajouté que le registre du scrutin n'est pas connecté à un équipement de tabulation ou à Internet.

Il y a eu une série de failles de sécurité liées au matériel de vote dans le Michigan après l'élection présidentielle de 2020, les partisans de l'ancien président Donald Trump et de ses affirmations sans fondement sur la fraude électorale généralisée cherchant à accéder aux tabulatrices dans divers endroits de l'État.

Le mois dernier, la procureure générale Dana Nessel, une démocrate, a nommé un procureur spécial pour superviser l'enquête criminelle que son bureau avait lancée sur les failles de sécurité. Elle a cherché à se retirer de l'enquête parce que son challenger républicain aux élections de novembre, Matt DePerno, faisait partie des neuf personnes susceptibles d'être inculpées.

Un porte-parole du Secrétaire d'État du Michigan a déclaré que l'équipement violé dans le canton de Gaines a été mis hors service et ne sera pas utilisé lors de l'élection générale de novembre.

"Alors que nos élections restent décrochées et sûres, nous prenons au sérieux toutes les violations de la loi électorale et nous continuerons à travailler avec les autorités compétentes pour assurer qu'il y ait des conséquences pour ceux qui enfreignent la loi", a déclaré Angela Benander dans une déclaration envoyée par e-mail.