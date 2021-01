ALBIOMA : Albioma se lance dans la géothermie avec l'acquisition de la centrale de Gümüşköy (13 MW bruts) en Turquie

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 26 janvier 2021

Albioma se lance dans la géothermie avec l’acquisition de la centrale de Gümüşköy (13 MW bruts) en Turquie

Albioma annonce ce jour avoir finalisé l’acquisition d’une part majoritaire (75%) de la société de production d’électricité à partir de géothermie, Gümüşköy (région d’Izmir), les 25 % restant étant acquis par la société Egesim, prestataire industriel reconnu de ce secteur en Turquie.

Il s’agit de la première centrale de production d’électricité à partir de géothermie du Groupe.

L’acquisition de cette centrale signe l’entrée d’Albioma dans un nouveau métier à forte valeur ajoutée technique, complémentaire à ses métiers historiques de la biomasse et du solaire. Totalement en lien avec les orientations stratégiques annoncées par Albioma, qui a pour ambition d’atteindre d’ici 2030 une part d’énergie renouvelable de son mix entre 95 % et 100 %, ce cap permet au Groupe de diversifier son mix de production.

Compétitive et locale, la géothermie est une source d’énergie renouvelable disponible 24h/24 et 7j/7 transformant la chaleur venant du sous-sol pour la production d’électricité. À l’instar de la biomasse, la géothermie est une énergie pilotable, qui permet de contribuer à la sécurité des réseaux électriques et facilite le développement d’autres énergies intermittentes comme le solaire.

La centrale de Gümüşköy en Turquie

Avec plus de 1600 MW de puissance installée, la Turquie se place au quatrième rang mondial en terme de puissance installée pour la production par géothermie et possède un fort potentiel de développement.

La centrale de Gümüşköy (13 MW bruts) a été mise en service en 2013 et produit de l’électricité à partir d’une licence d’exploitation expirant à l’horizon 2040 (avec possibilité d’extension pour une période de 10 ans supplémentaires) et de 4 puits de production.

Aujourd’hui, la centrale exporte jusqu’à 45 GWh d’électricité renouvelable sur le réseau, et bénéficie jusqu’à fin 2023 d’un tarif en obligation d’achat dollarisé d’environ 105 USD/MWh (Feed-in tariff). En lien avec les équipes existantes qui seront reprises par Albioma, des travaux vont être entrepris sur le site, afin d’en augmenter la production.

Frédéric Moyne, Président-Directeur-Général d’Albioma déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer ce jour l’acquisition de la centrale de Gümüşköy, offrant au Groupe l’opportunité de développer un nouveau métier à forte dimension industrielle, la géothermie. Cette première opération, nouée avec un partenaire local reconnu, constitue une opportunité de monter rapidement en compétence sur ce métier moyennant un investissement raisonnable, et sur laquelle nous pourrons capitaliser dans les prochaines années. Cette annonce souligne la dynamique de croissance et l’expertise d’Albioma en matière de projets renouvelables et je remercie les équipes de développement du Groupe, qui se sont montrées particulièrement engagées pour concrétiser cette transaction, en dépit d’un contexte difficile lié à la crise sanitaire mondiale. »

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2020, le 4 mars 2021 (avant bourse).

