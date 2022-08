ALBIOMA : Brésil : entrée sur le marché du Solaire

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 22 août 2022

Brésil : entrée sur le marché du Solaire

Albioma, producteur indépendant d'énergies renouvelables, a finalisé le 17 août 2022 l'acquisition au Brésil d'un portefeuille de six centrales photovoltaïques pour une puissance totale installée de 31,6 MWc.

Selon les termes du contrat signé avec GreenYellow, expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique et des services à l'énergie en France et à l’international, Albioma devient l’unique actionnaire des sociétés détenant ces projets opérant dans le cadre de la production distribuée avec des contreparties de qualité. Les usines sont situées dans quatre États et sont pleinement opérationnelles.

L'autorité locale de la concurrence brésilienne (CADE) a approuvé la transaction sans restriction. Le contrat est soumis à d'autres ajustements de prix et autres clauses typiques de ce type de transaction.

L'acquisition de ce portefeuille marque l'entrée d'Albioma dans le solaire au Brésil, une activité à fort potentiel de croissance et complémentaire de ses actifs existants.

Exploitant son modèle commercial historique de biomasse au Brésil depuis 2014, Albioma poursuit ainsi son développement dans ce pays, conformément à sa stratégie de diversification à l’international.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l’exercice 2022, le 25 octobre 2022 (après bourse).

