ALBIOMA : Emission du premier « Sustainability-Linked Euro PP » d'Albioma pour un montant de 100 millions d'euros à 7 et 8 ans

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 7 décembre 2020

Emission du premier « Sustainability-Linked Euro PP » d’Albioma pour un montant de 100 millions d’euros à 7 et 8 ans

Albioma annonce le 7 décembre 2020 le succès de son premier Sustainability-Linked Euro PP, d’un montant significatif de 100 millions d’euros.

Ce placement privé est composé de deux tranches à respectivement 7 et 8 ans, souscrites par des investisseurs institutionnels de premier plan. Les fonds levés seront utilisés pour refinancer l’Euro PP existant et pour les besoins de financement généraux du Groupe à moyen terme, afin d’accompagner Albioma dans la réalisation de son programme d’investissement. Ce financement, excédant de 20 millions d’euros le précédent Euro PP mis en place par le Groupe en 2014 et arrivant à échéance le 8 décembre 2020, témoigne de la dynamique de croissance dans laquelle s’inscrit l’entreprise et de la solidité de ses fondamentaux.

Avec la mise en place de ce financement, Albioma renforce son engagement stratégique en faveur de la transition énergétique, qui constitue l’un des piliers essentiels de sa stratégie de développement.

Le Groupe a souhaité lier une partie des caractéristiques financières de son financement à l’atteinte d’un objectif de performance de durabilité mesuré par un indicateur clé, à savoir la part de la production d’énergie d’origine renouvelable au sein de la production totale d’énergie du Groupe. Albioma a publié un document cadre1 conformément aux principes édictés par l’International Capital Market Association, les Sustainability-Linked Bond Principles, et bénéficiant d’une Second Party Opinion2.

Le Groupe a pour ambition d’atteindre d’ici 2030 une part d’énergie renouvelable de son mix entre 95 % et 100 %. Ainsi, Albioma s’engage dans le cadre de son financement à atteindre les cibles suivantes d’évolution de son mix énergétique3, grâce à la conversion de l’ensemble des centrales historiques du Groupe dans les DOM au 100 % biomasse (abandon total du charbon), dont le mouvement est entamé depuis 2018, et au développement de nouveaux projets ENR (énergies renouvelables), notamment dans le solaire :

- plus de 80 % d’ENR en 2023, conformément à ses annonces précédentes ;

- plus de 90 % d’ENR en 2025.

En fonction de l’atteinte ou non des objectifs définis, un mécanisme d’ajustement de la marge (bonus/malus) pouvant s’élever jusqu’à 25 points de base fera varier le taux d’intérêt applicable aux obligations.

Il s’agit du plus important placement réalisé par un producteur d’énergies renouvelables indépendant sur le marché Euro PP à ce jour.

Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d’Albioma déclare : « Le succès de cette émission inédite pour le Groupe dans un contexte chahuté témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie visant l’atteinte d’un mix énergétique de l’ordre de 100 % d’ENR au plus tard en 2030 et dans la crédibilité de sa politique RSE. Cet Euro PP durable nous permet de diversifier nos sources de financements, et nous dote d’une visibilité accrue pour réaliser notre programme d’investissements au cours des prochaines années dans d’excellentes conditions. »

Le règlement-livraison de cette émission a lieu ce jour.

L’émission sera cotée sur le marché Euronext Access.

Natixis et Société Générale ont accompagné Albioma dans la réalisation de cette opération innovante.

À propos d’Albioma Contacts Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.



Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l’Île Maurice et au Brésil, a développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.



Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage. Investisseurs

Julien Gauthier

+33 (0)1 47 76 67 00



Médias

Charlotte Neuvy

+33 (0)1 47 76 66 65

presse@albioma.com Les actions Albioma sont cotées sur NYSE EURONEXT PARIS (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME (ISIN FR0000060402 – Mnémo ABIO).



Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. www.albioma.com









1 Albioma a communiqué un « Sustainability-Linked Financing Framework », disponible sur le site d’Albioma : www.albioma.com



2 Vigeo Eiris a communiqué un Second Party Opinion disponible sur www.albioma.com



3 L’engagement concerne les sociétés consolidées par intégration globale.

