ALBIOMA : LCM Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat

LCM Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 24 euros sur Albioma. Le groupe a émis un emprunt Euro PP de 100 millions d'euros sur 7 et 8 ans dont le coupon serait lié à l'atteinte de ses objectifs environnementaux. Le groupe confirme ainsi sa trajectoire verte avec des objectifs chiffrés pour 2023 avec plus de 80% d'énergies renouvelables mais aussi plus de 90% en 2025, l'objectif 2030 étant de se situer entre 95% et 100%.



Pour le broker, cette annonce confirme la transition verte du groupe et l'impact favorable que celle-ci devrait continuer d'avoir sur les multiples de valorisation.