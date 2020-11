ALBIOMA : l'augmentation de capital réservée aux salariés a atteint près de 1,4 million d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La souscription à l'augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d'épargne groupe d'Albioma s'est achevée le 12 octobre 2020. Plus de 43 % des salariés et anciens salariés éligibles ont fait le choix de participer à cette opération, la première de ce type dans l'histoire du groupe, pour une souscription globale de près de 1,4 million d'euros.L'opération était proposée à un prix unitaire de 34,48 euros correspondant à la moyenne des cours d'ouverture de l'action du 19 août au 15 septembre 2020 décotée de 20 %, et en bénéficiant, dans les conditions prévues par le règlement du plan d'épargne groupe, d'un abondement de leur employeur. Le FCPE Albioma Relais 2020 fusionnera prochainement avec le FCPE Albioma.Les souscriptions reçues se sont traduites par l'émission, le 30 octobre 2020, de 39 927 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,0385 euro représentant 0,13 % du capital, soit un produit d'émission de 1 376 682,96 euros. Les actions créées, qui portent jouissance courante, ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le même jour.Frédéric Moyne, Président-Directeur Général, déclare : " Je me réjouis de cette marque de confiance de nos équipes dans l'avenir d'Albioma. Les participants à cette opération ont fait le choix d'accompagner le Groupe dans ses succès futurs, qui dépendront de notre capacité à relever les nombreux défis qui nous attendent, et en particulier celui de la conversion de nos centrales historiques à la biomasse. Nous poursuivrons cette démarche de structuration d'un actionnariat salarié solide dans le futur. "