ALBIOMA : mise en service de sa quatrième centrale 100 % bagasse au Brésil

Albioma a annoncé la mise en service industriel, le 25 décembre 2020, de sa centrale 100 % bagasse Vale do Paraná Albioma au Brésil. Située dans la ville de Suzanápolis dans l’état de São Paulo, cette unité de cogénération biomasse est la quatrième centrale du groupe implantée au Brésil et bénéficie d’un contrat de vente d’électricité à long terme de 120 GWh sécurisé jusqu’en 2046 et indexé sur l’inflation. L’investissement de l’opération s’élève à 121 millions de réais brésiliens.



Premier projet brésilien pour lequel le groupe intervient à la fois sur la construction et le raccordement au réseau, en plus de l'exploitation, signé en 2016, la centrale Vale do Paraná Albioma, est détenue conjointement par Albioma et l'usine Vale do Paraná. Elle est adossée à la sucrerie-distillerie du même nom qui dispose d'une capacité de broyage annuelle de 2 millions de tonnes de canne à sucre.



D'une puissance installée de 48 MW, la centrale sera en mesure d'exporter jusqu'à 30 MW d'électricité renouvelable sur le réseau.



Frédéric Moyne, Président-Directeur-Général du producteur d'énergie renouvelable a déclaré : " Le gisement très important de productivité et d'efficacité énergétique dans ce pays au fort potentiel a conduit Albioma à s'intéresser à ce marché, qui reste naturellement une des priorités à l'international du Groupe pour ces prochaines années ".