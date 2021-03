ALBIOMA : soutenu par des résultats annuels solides

Albioma gagne 1,13% à 40,35 euros, soutenu par des résultats 2020 solides. Le spécialiste des énergies renouvelables a réalisé l'an dernier un résultat net part du groupe en hausse de 25 %, à 55,3 millions d'euros. L'Ebitda a progressé de 13 % à 206,4 millions pour un chiffre d'affaires stable à 506,7 millions. Hors effet prix des combustibles et l'effet change lié à la dégradation du réal brésilien, il est en progression de 4%. Fort de sa performance, le groupe a augmenté de 14% son dividende à 0,80 euro par action, avec option pour le paiement de 50 % en actions nouvelles.



Pour 2021, Albioma table sur un Ebitda compris entre 206 à 216 millions et sur un résultat net part du groupe compris entre 53 à 59 millions d'euros (y compris l'acquisition de la centrale de géothermie de Gümüsköy en Turquie et hors effets éventuels liés à la Loi de finances 2021).



Albioma envisage d'engager entre 600 et 800 millions d'euros d'investissements sur la période 2021-2025 en conservant une structure financière solide.



LCM Midcap Partners a réitéré sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 54 euros sur le titre dans le sillage de résultats et de prévisions en ligne avec ses attentes.



"Le cercle vertueux de croissance rentable semble donc amené à se poursuivre, la baisse récente du titre sur fonds de hausse des taux longs semblant une opportunité pour revenir sur le dossier, clairement moins valorisé que ses comparables 'verts' ", a souligné le broker.