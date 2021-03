ALBIOMA : un exercice 2020 solide

Albioma a réalisé en 2020 un résultat net part du groupe en hausse de 25 %, à 55,3 millions d'euros. L'Ebitda a progressé de 13 % à 206,4 millions pour un chiffre d'affaires stable à 506,7 millions. Hors effet prix des combustibles et l'effet change lié à la dégradation du réal brésilien, il est en progression de 4%. Fort des ces résultats, le spécialiste des énergies renouvelables a augmenté de 14 son dividende à 0,80 euro par action, avec option pour le paiement de 50 % en actions nouvelles.



Pour 2021, le groupe annonce des objectifs d'Ebitda de 206 à 216 millions et de résultat net part du groupe de 53 à 59 millions d'euros (y compris l'acquisition de la centrale de géothermie de Gümüsköy en Turquie et hors effets éventuels liés à la Loi de finances 2021).



Albioma envisage d'engager entre 600 et 800 millions d'euros d'investissements sur la période 2021-2025 en conservant une structure financière solide.