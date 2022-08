La société Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 août 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Albioma et ne plus détenir, directement et indirectement, d'actions de la société.



Ce franchissement de seuils résulte d'un apport d'actions Albioma à l'offre publique rouverte au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.