Albioma : Rapport financier semestriel pour le premier semestre de l'exercice 2021 (pdf)

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

PREMIER SEMESTRE 2021

Concernant le CO2, les contrats conclus entre toutes les centrales thermiques des départements et régions d'Outre-mer et EDF prévoient une refacturation mensuelle à EDF des coûts résultant des achats de quotas à effectuer sur le marché, exception faite des éventuelles commissions de transaction et après rétrocession des quotas gratuits acquis dans le cadre de leur activité de cogénération.

1.2.1.3. Développement de projets : démarrage des travaux de conversion à la biomasse des trois tranches de Bois Rouge

Le chantier de conversion de la centrale de Bois-Rouge au 100 % biomasse a débuté au cours du semestre. Afin de financer ces travaux, un avenant au contrat de dette du 23 décembre 2016 a été signé le 8 avril 2021 pour un montant complémentaire avec une maturité au 31 décembre 2039. Les gisements locaux de biomasse disponible (bagasse, bois forestier, bois d'élagage, etc.) seront valorisés en priorité, et complétés par des importations de biomasse traçable (en conformité avec le règlement bois de l'Union Européenne) et durable (standards type FSC ou PEFC exigés de nos fournisseurs) sous forme de granulés de bois. À terme, la conversion fera passer la part renouvelable du mix énergétique de La Réunion de 35 % à 51 % et permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 640 000 tonnes équivalent CO2 par an, soit une baisse de 84 % des émissions directes par rapport au fonctionnement actuel de la centrale. Par ailleurs, le financement des investissements de conversion de la centrale a également été signé.

Le Groupe poursuit le développement de ses projets visant notamment à convertir le reste de ses centrales thermiques des départements d'Outre-mer à la biomasse au cours des prochaines années.

1.2.2. France et Europe du Sud - Activité Solaire

L'activité Solaire, implantée principalement dans l'Outre-mer français, bénéficie d'un très fort ensoleillement.

1.2.2.1. Production stable

Albioma exploite un parc photovoltaïque d'une puissance totale de 103 MWc, en retrait par rapport au 31 décembre 2020 à la suite de la cession, le 21 avril 2021, de 9 MWc détenus de façon minoritaire dans les sociétés OTS et Corbières Photos acquises lors du rachat de Eneco France fin 2018. Le parc s'est néanmoins enrichi des nouvelles installations mises en service à La Réunion et à Mayotte dans le cadre des appels d'offres gagnés au cours des années précédentes.

La production d'électricité photovoltaïque est stable par rapport à 2020 à 60 GWh, en dépit des conditions d'ensoleillement particulièrement défavorables sur la Guyane, celles-ci ayant été compensées en partie par la production des installations nouvellement mises en service à La Réunion et à Mayotte notamment.

1.2.2.2. Évolution du contexte économique et règlementaire

L'article 54 sexies de la loi de finances pour 2021 votée le 16 décembre 2020 prévoit la possibilité d'une révision à la baisse des tarifs des contrats d'achat solaires signés entre 2006 et 2010. Les textes d'application précisant le niveau de baisse et les modalités devraient être publiés très prochainement. Pour le Groupe, les installations concernées en théorie par la mesure représentent jusqu'à 57 MWc et environ 6 % du chiffre d'affaires. À titre indicatif, une baisse de 10 % des tarifs conduirait à une perte d'EBITDA de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros en année pleine. Une dépréciation des actifs concernés pourrait également s'avérer nécessaire.

Selon le dernier projet de décret, parmi les installations concernées, seules quelques installations au sol seraient significativement impactées.