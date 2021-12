Albioma : bien orienté après une acquisition au Québec

Albioma s'adjuge plus de 2% et surperforme donc la tendance à Paris, après l'annonce de l'acquisition de l'usine de production de granulés de bois de La Granaudière, au Québec, lui permettant de diversifier ses sources d'approvisionnement en biomasse durable.



La remise en service de cette usine, à l'arrêt depuis juillet 2021 dans le cadre de la mise sous séquestre, est prévue début 2022 et sa capacité de production nominale de 200.000 tonnes sera atteinte après la réalisation d'investissements complémentaires.



'Grâce à cette transaction qui permet d'accéder à une capacité de production de granulés répondant aux exigences les plus strictes en matière de durabilité, Albioma amplifie son engagement dans la transition énergétique en Outre-mer', explique le PDG Frédéric Moyne.



'En complément de la biomasse locale à laquelle la priorité est donnée, la diversification de nos sources d'approvisionnement est essentielle pour assurer une production d'énergie renouvelable en continu dans les zones non interconnectées', poursuit-il.



