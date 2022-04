Albioma bondit en Bourse avant son rachat par KKR prix de 50 euros par action

(Actualisation: réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Albioma signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 jeudi, en gagnant 14,7% à 50,15 euros, alors que le producteur d'énergies renouvelables est en passe d'être racheté par la société de capital-investissement KKR & Co.

Albioma a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait accepté l'offre d'achat formulée par KKR. Le prix de l'offre publique d'achat (OPA) que le fonds d'investissement lancera prochainement s'établit à 50 euros par action, montant auquel s'ajoute un dividende de 0,84 euro par action qui sera payé en numéraire.

L'offre de KKR représente au total une prime de 51,6% par rapport au cours de l'action du 7 mars, le dernier à ne pas avoir été affecté par des spéculations de marché sur l'intérêt de KKR pour Albioma.

La banque publique Bpifrance, qui possède 5% du capital d'Albioma, investira aux côtés de KKR qui a par ailleurs assuré soutenir pleinement la stratégie du groupe.

"L'offre de KKR atteste de la pertinence de la vision d'Albioma, de la qualité d'exécution de la stratégie et de la force de notre positionnement, notamment en Outre-mer français", a indiqué Frédéric Moyne, le PDG d'Albioma, cité dans un communiqué.

La société a indiqué que son conseil d'administration avait accueilli "favorablement et à l'unanimité" cette opération et avait mis en place un comité ad hoc "qui formulera ses recommandations concernant l'offre publique d'achat proposée après un examen approfondi de ses termes et conditions".

KKR prévoit de déposer la note d'information relative à l'OPA auprès de l'Autorité des marchés financiers d'ici à la mi-mai. La société d'investissement compte retirer Albioma de la cote parisienne sous réserve d'atteindre le seuil de 90% du capital et des droits de vote à la suite de l'offre.

KKR et Albioma ont par ailleurs conclu un accord par lequel KKR s'engage à déposer l'offre soumise à Albioma et Albioma s'engage notamment à coopérer à l'offre de KKR. "L'accord de soutien à l'offre prévoit notamment le paiement par Albioma de 10 millions d'euros dans l'hypothèse où une offre concurrente venait à être déposée et connaîtrait une suite positive", ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué. "Réciproquement, KKR s'engage à payer à Albioma le même montant si elle ne dépose pas l'offre publique ou si elle n'obtient pas les autorisations réglementaires requises", ont-elles poursuivi.

