Albioma : des changements au conseil d'administration

A l'issue de l'OPA de KKR, dont les résultats ont été publiés le 1er août dernier, Albioma annonce plusieurs nominations par voie de cooptation au sein de son conseil d'administration afin de refléter l'évolution de son actionnariat.



Le conseil a pris acte des démissions des administrateurs Frank Lacroix, Jean-Carlos Angulo et Bpifrance Investissement (représentée par Sébastien Moynot), et a coopté trois nouveaux membres, à savoir Vincent Policard, Ryan Miller et Shreya Malik.



Conformément à l'accord d'investissement du 13 mai, Bpifrance sera nommée membre du comité de surveillance de Kyoto TopCo, une entité contrôlant Kyoto BidCo, l'initiateur de l'offre qui contrôlera Albioma à compter du règlement-livraison de l'offre, le 11 août.



