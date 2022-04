© AOF 2022

Albioma et KKR ont conclu un accord stratégique en vue d’une offre publique d'achat amicale. Le prix de l’offre est de 50 euros par action, auquel s’ajoute le dividende de 0,84 euro qui sera en conséquence payé exclusivement en numéraire. L’offre, réalisée au travers de l’activité infrastructure de KKR, vise à accompagner et accélérer la stratégie de transition énergétique d’Albioma dans l’Outre-Mer français et son expansion internationale.L'offre représente une prime de 51,6 % par rapport au cours de clôture de l'action Albioma le 7 mars dernier avant rumeurs de marché, et de 46,6 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur trois mois.