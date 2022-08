Albioma : fait son entrée sur le marché du solaire brésilien

Albioma, producteur indépendant d'énergies renouvelables, a finalisé l'acquisition au Brésil d'un portefeuille de six centrales photovoltaïques pour une puissance totale installée de 31,6 MWSelon les termes du contrat signé avec GreenYellow, Albioma devient l'unique actionnaire des sociétés détenant ces projets opérant dans le cadre de la production distribuée avec des contreparties de qualité.xcvd



L'autorité locale de la concurrence brésilienne (CADE) a approuvé la transaction sans restriction. Le contrat est soumis à d'autres ajustements de prix et autres clauses typiques de ce type de transaction.



"L'acquisition de ce portefeuille marque l'entrée d'Albioma dans le solaire au Brésil, une activité à fort potentiel de croissance et complémentaire de ses actifs existants", précise un communiqué de presse du groupe.