Albioma : hausse de 27% du CA au 1er trimestre

Albioma gagne plus de 2% au lendemain de l'annonce par le producteur d'énergie renouvelable indépendant, d'une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2022, à 160,1 millions d'euros (+4% hors effet prix des combustibles).



Le groupe explique que l'envolée des prix des combustibles, notamment du charbon et du fioul, s'inscrit dans un contexte de reprise économique post-Covid associée à la diminution de l'offre depuis le début du conflit en Ukraine.



Albioma indique aussi avoir bénéficié de la très bonne performance des installations thermiques dans les DOM, ainsi que d'un effet périmètre, lié à l'intégration de sa deuxième centrale de géothermie en Turquie.



