Albioma : Charte éthique

Charte Éthique

ALBIOMA

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 205 840,52 € TOUR OPUS 12

77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

92081 PARIS LA DÉFENSE

775 667 538 RCS NANTERRE

Table des matières

À propos de la Charte Éthique d'Albioma ................................... 3

1. Respecter la loi et honorer nos obligations juridiques ........................................................................... 3 1.1. Respecter la loi et les règlements applicables à nos activités .......................... 3 1.2. Exécuter de bonne foi nos engagements contractuels .................................... 3

2. Placer l'humain au premier rang de nos priorités ........... 4 2.1. Garantir la sécurité du personnel ................................................................ 4 2.2. Lutter contre toutes les formes de discrimination, de harcèlement et d'atteinte à la dignité ................................................................................. 4

3. Exercer nos métiers avec intégrité et transparence ......... 4 3.1. Respecter les règles relatives à la concurrence ............................................. 5 3.2. Lutter contre toutes les formes de corruption ............................................... 5 3.3. Prévenir les conflits d'intérêts ..................................................................... 6 3.4. S'engager en faveur de la transparence ....................................................... 6 3.5. Respecter les dispositifs de contrôle interne et lutter contre toutes les formes de fraude ...................................................................................... 7 3.6. Respecter les règles relatives aux transactions sur les actions Albioma ............ 7 3.7. Préserver l'image positive du Groupe ........................................................... 7 3.8. Protéger les actifs du Groupe ...................................................................... 8

4. La mise en œuvre de la Charte Éthique ............................ 8 4.1. La Charte Éthique : un guide d'action .......................................................... 8 4.2. Signaler une situation de manquement ........................................................ 9 4.3. Le Référent Éthique et Déontologie ............................................................. 9



À propos de la Charte Éthique d'Albioma

Ce document énonce un certain nombre de règles et de valeurs qui constituent le socle d'une conduite responsable des affaires. Au-delà des principes, la Charte Éthique sous-tend un engagement fort du Groupe de promouvoir une culture d'entreprise exemplaire.

La Charte Éthique s'applique à l'ensemble des collaborateurs du Groupe, qu'ils soient salariés ou mandataires sociaux, dans l'ensemble des pays où le Groupe intervient et dans toutes les sociétés qu'il contrôle. Elle a également vocation à être promue auprès de tous les prestataires externes du Groupe, qui doivent partager nos valeurs les plus essentielles.

La Charte Éthique ne saurait tout prévoir. Elle constitue une aide à la décision et un guide de conduite pour tous ceux et celles auxquels elle est destinée. À cet égard, elle ne remplace aucunement et ne saurait contredire les dispositions législatives, règlementaires et statutaires applicables au Groupe. En revanche, la Charte Éthique a vocation à s'appliquer en l'absence de dispositions législatives, règlementaires et statutaires impératives.

Elle n'est pas davantage un recueil des règles internes applicables au sein du Groupe : elle ne se substitue pas aux procédures internes édictées pour l'ensemble du Groupe ou au sein de chacune de ses entités. Ainsi, certaines règles, érigées par la Charte Éthique au rang de principes, sont déclinées en pratique sous la forme de procédures plus détaillées auxquelles il convient de se référer.

L'éthique est l'affaire de tous. S'il est de la responsabilité des équipes de management d'assurer le déploiement de la Charte Éthique, de promouvoir les valeurs qu'elle véhicule et de veiller à ce que les règles qu'elle édicte soient respectées, il appartient aussi à chaque collaborateur du Groupe de s'assurer que son comportement est, en permanence… éthique !

1.

Respecter la loi et honorer nos obligations juridiques

1.1.

Respecter la loi et les règlements applicables à nos activités

Le respect de la loi constitue le socle d'un comportement responsable. Chaque collaborateur doit s'assurer qu'à tout moment et en toutes circonstances, ses actions menées pour le compte du Groupe sont conformes aux dispositions législatives ou règlementaires applicables. Celles-ci peuvent différer d'un pays à un autre et, souvent, s'avérer complexes. La violation des dispositions législatives et règlementaires applicables, qu'elle soit ou non délibérée, est susceptible d'entraîner des sanctions civiles ou pénales à l'égard du Groupe et de ses dirigeants.

1.2.

Exécuter de bonne foi nos engagements contractuels

Au-delà du respect des lois et des règlements, chaque collaborateur doit veiller au respect par le Groupe de ses engagements contractuels.

Le Groupe se doit également d'exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi, avec honnêteté et transparence. Cet engagement s'applique également à la rupture, à l'initiative du Groupe, de ses relations contractuelles, que cette rupture résulte ou non d'une faute de son cocontractant.

2.

Placer l'humain au premier rang de nos priorités

2.1.

Garantir la sécurité du personnel

Albioma accorde une priorité absolue à la sécurité de l'ensemble des salariés du Groupe et de tous les intervenants extérieurs amenés à travailler sur ses sites, quels que soient les postes qu'ils occupent, les fonctions qu'ils remplissent, et les lieux où ils les exercent.

La concrétisation de ce principe fondamental passe d'abord par le partage d'une forte culture de la sécurité comportant la conscience par chacun de l'importance de son rôle et de sa responsabilité personnelle pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, et pour la sécurité des activités et des biens de l'entreprise.

Cette culture de la sécurité doit se décliner dans toute la chaîne de valeur qui soutient l'activité de l'entreprise depuis la conception et la réalisation des investissements jusqu'à leur mise en œuvre opérationnelle.

2.2.

Lutter contre toutes les formes de discrimination, de harcèlement et d'atteinte à la dignité

Albioma place au plus haut niveau de ses exigences la lutte contre toutes les formes de discrimination. À ce titre, le Groupe condamne avec la plus grande fermeté toutes discriminations en raison des origines, des croyances, du genre, de l'âge, de l'orientation sexuelle ou d'un handicap quelconque, à l'égard tant de ses salariés et mandataires sociaux ou de candidats à de telles fonctions, que de ses partenaires, de ses clients ou de ses fournisseurs.

Albioma s'oppose en outre à toutes les formes d'atteintes à la dignité humaine, parmi lesquelles, en particulier, le travail des enfants et l'esclavage.

Enfin, le Groupe s'engage à respecter le droit à la vie privée de chacun de ses collaborateurs et, plus généralement, de l'ensemble des personnes travaillant en son sein. La conservation de données personnelles n'est possible que dans les strictes limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, et pour les seules finalités prévues par celles-ci.

3.

Exercer nos métiers avec intégrité et transparence

La réussite du Groupe est avant toute chose le fruit de son excellence industrielle et de sa compétence. Albioma rejette toutes les pratiques ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu normal des affaires et de la concurrence. Ces pratiques, très souvent pénalement sanctionnées, sont susceptibles d'exposer le Groupe à des risques sérieux et de nuire gravement à son image et à sa réputation.

Au-delà, il appartient à chacun de veiller à la protection de l'image et, plus généralement, de l'ensemble des actifs du Groupe.