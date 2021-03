Albioma : L'action Albioma bondit après un bon cru 2020 et des perspectives prometteuses

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergie renouvelable Albioma a indiqué jeudi prévoir une nouvelle progression de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) et de son bénéfice net en 2021, après avoir enregistré des résultats supérieurs aux prévisions des analystes l'an passé.

En réaction, l'action s'adjuge 5% à 49,01 euros.

"Nous affichons pour l'exercice 2020 des résultats très solides", a commenté le PDG d'Albioma, Frédéric Moyne, cité dans un communiqué.

En 2020, le résultat net du groupe implanté en outre-mer français, à l'Ile Maurice et au Brésil est ressorti à 64,4 millions d'euros, contre 54,2 millions d'euros en 2019.

Sur la période, l'Ebitda du producteur d'énergie engagé dans la biomasse et le photovoltaïque a augmenté de 13%, à 206,4 millions d'euros.

Pour 2020, les dirigeants d'Albioma anticipaient un Ebitda compris entre 200 et 210 millions d'euros ainsi qu'un bénéfice net compris entre 48 et 54 millions d'euros. Les analystes recensés par Factset tablaient pour leur part sur un Ebitda annuel de 200,8 millions d'euros et sur un profit net de 49,3 millions d'euros.

Albioma a vu son chiffre d'affaires se stabiliser à 506,7 millions d'euros en 2020. Les revenus ont toutefois progressé de 4% hors prix des combustibles et effets de change.

Hausse du dividende

Fort de ces résultats, le conseil d'administration a l'intention de proposer à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 0,80 euro par action au titre de l'exercice 2020, en hausse de 14% sur un an.

Les dirigeants sont également confiants dans la capacité du groupe à améliorer encore ses performances cette année. Pour l'exercice en cours, ils anticipent un Ebitda compris entre 206 millions et 216 millions d'euros et un résultat net compris entre 53 millions et 59 millions d'euros.

Malgré un contexte économique rendu difficile par la crise sanitaire, Albioma n'a pas eu besoin de solliciter d'aides d'Etat l'an passé, ni de tirer sur ses lignes de crédit court terme. Sa dette nette a même reculé d'environ 4% entre fin 2019 et fin 2020, pour s'établir à 901 millions d'euros en fin de période.

Albioma dispose ainsi d'un bilan solide, lui permettant de financer sa croissance future et d'engager entre 600 et 800 millions d'euros d'investissements entre 2021 et 2025.

