Albioma : hausse d'un quart du résultat net pg en 2020

Albioma publie pour l'année écoulée un résultat net part du groupe en hausse de 25% à 55,3 millions d'euros et une croissance de l'EBITDA de 13% à 206,4 millions, pour un chiffre d'affaires stable à 506,7 millions (+4% hors effets prix des combustibles et changes).



Le conseil d'administration proposera à l'AG des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,80 euro par action, en hausse de 14% par rapport à 2019, avec option pour le paiement de 50% en actions nouvelles.



Pour 2021, le groupe énergétique annonce des objectifs d'EBITDA de 206 à 216 millions d'euros et de résultat net part du groupe de 53 à 59 millions. Il envisage en outre d'engager entre 600 et 800 millions d'euros d'investissements sur la période 2021-2025.



