Albioma : ouverture de l'OPA amicale de KKR

L'OPA amicale de KKR sur Albioma est ouverte. Le prix de 50 euros par action (dividende de 0,84 euro détaché) fait ressortir une prime de 51,6 % sur le cours de Bourse d'Albioma avant rumeurs de marché. L'expert indépendant a conclu que les conditions financières de l'Offre sont équitables pour les actionnaires et les porteurs de BSAAR.



Le conseil d'administration d'Albioma a jugé à l'unanimité l'offre favorable aux intérêts du groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes et recommandé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre.