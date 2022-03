Albioma : plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 8 mars 2022

Albioma (+12,22% à 37,64 euros)

Albioma progresse, soutenu par la spéculation. Selon Bloomberg, le géant américain du private equity KKR & Co. envisage d'acquérir le producteur français d'énergie solaire et de biomasse, dans le cadre de son expansion dans le domaine des énergies renouvelables. La discussion, encore au premier stade, a débuté sur une valorisation d'Albioma d'environ 1,1 milliard d'euros. KKR & Co entendrait ainsi se positionner sur le très porteur marché de la transition énergétique.