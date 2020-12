Albioma : premier 'Sustainability-Linked' Euro PP

Albioma annonce le succès de son premier Sustainability-Linked Euro PP, d'un montant de 100 millions d'euros, placement privé composé de deux tranches à respectivement sept et huit ans, souscrites par des investisseurs institutionnels.



Les fonds levés seront utilisés pour refinancer l'Euro PP existant et pour les besoins de financement généraux du groupe à moyen terme, afin de l'accompagner dans la réalisation de son programme d'investissement.



Albioma a souhaité lier une partie des caractéristiques financières de son financement à l'atteinte d'un objectif de performance de durabilité, mesuré par la part de la production d'énergie d'origine renouvelable au sein de sa production totale d'énergie.



