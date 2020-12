Albioma : quitte le charbon pour la biomasse à la Réunion

Albioma annonce ce jour l'abandon total du charbon sur son site historique de Bois-Rouge à La Réunion, après délibération de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE).



Les travaux de conversion débuteront dès 2021 pour que la centrale fonctionne 100% à la biomasse au second semestre 2023, en privilégiant les gisements locaux de biomasse disponibles (bagasse, bois forestier, bois d'élagage, etc.), complétés par des granulés de bois importés issus de forêts certifiées type FSC et PEFC.



A terme, la conversion fera passer la part renouvelable du mix énergétique de La Réunion de 35 % à 51 % et permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 640 000 tonnes équivalent CO2par an, soit une baisse de 84 % des émissions directes par rapport au fonctionnement actuel de la centrale.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.